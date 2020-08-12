В Самаре большинство участников публичных слушаний одобрили застройку исторического центра высотками

Одну высотку посреди исторического квартала "Трансгруз" уже возвел Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по застройке 109 квартала, расположенного в историческом центре города в границах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой и Ульяновской. Как следует из документов, большинство участников публичных слушаний – 130 из 185 - высказались за представленный застройщиком проект межевания.

Публичные слушания по 109 кварталу проходили уже в четвертый раз и вызвали большой общественный резонанс. Местные жители борются против желания застройщика – компании «Трансгруз» - снести одно-двухэтажные домики и застроить исторический квартал высотками. Эта компания уже построила внутри квартала многоэтажку, а в 2017 году предложила проект по возведению рядом нескольких 17-этажек. Тогда жителям удалось отстоять территорию, городские власти рекомендовали застройщику переделать проект и снизить этажность.

На публичных слушаниях на прошлой неделе застройщик представил на суд горожан только проект межевания без проекта планировки территории. Самарцев возмутило, что весь зал уже за полтора часа до начала был занят сотрудниками строительной компании. В итоге местные жители, пришедшие проголосовать против застройки исторического квартала высотками, оказались в меньшинстве.

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Окончательное решение о судьбе 109 квартала должна принять глава города Елена Лапушкина.