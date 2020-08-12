В Самаре обвинили в мошенничестве рабочего, который нашел банковскую карту на рынке

Оперативники смогли найти подозреваемого Фото: принтскрин видео.

В ближайшее время перед судом предстанет 44-летний житель областной столицы. Его обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

- Согласно материалам дела, 24-летний парень обнаружил, что с его утерянной банковской карты списываются средства. Ему стали поступать СМС о производимых покупках. На момент блокировки карты вместо 3500 рублей осталось 130, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, изучив историю банковских сделок, выяснили: в тот день покупки совершались в 8 магазинах Кировского района. Новый «владелец» карты приобретал продукты питания.

Силовики запросили адреса торговых точек, изучили камеры наблюдения, опросили очевидцев. В итоге удалось выйти и на подозреваемого.

Как оказалось, мужчина работает на одном из рынков района. Он заявил, что там и нашел банковскую карту, лежавшую на земле, а после использования ее выкинул. Вину свою фигурант признал и обещал возместить все в полном объеме.