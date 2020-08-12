Пожар уничтожил несколько припаркованных у дома на 5-й просеке автомобилей

По факту ЧП проводится проверка Фото: принтскрин видео.

Сегодня поздно ночью, в среду 12 августа, в Промышленном районе областной столицы произошло ЧП. Примерно в 3:38 на парковке у дома № 125 на 5-й просеке огонь охватил сразу несколько машин.

- Горели автомобили «Фольксваген», «Шевроле» и ВАЗ-2114. Получили повреждения «Тойота» и «Опель», - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте событий работали 8 пожарных. В 3:50 была объявлена локализация, а спустя еще две минуты пламя ликвидировали полностью.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Причину возгорания и ущерб от него устанавливают специалисты экспертного центра. Пострадавших, к счастью, нет.