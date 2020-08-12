Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самаре за ТЦ «Метро» хотят построить новые высотки для льготников

Администрация города разрешила СОФЖИ разработать проект планировки территории
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
КомментироватьОставить комментарий
Строительство продлится несколько лет

Строительство продлится несколько лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся новые многоэтажные дома. Их построят на территории военного городка № 94 за торговым центром «Метро» на 19 километре Московского шоссе. Распоряжение о разрешении СОФЖИ подготовить всю проектную документацию по планировке территории опубликовала администрация города.

Проект по застройке был разработан еще в 2016 году. Сейчас в него поручили внести изменения.

Согласно размещенным в сети сведениям, жилой комплекс по вышеуказанному адресу наполнят несколько высоток. Общая площадь участка составит 12,3 га. Перед строительством его предстоит изучить специалистам с целью определить состояние территории и собрать информацию для инженерных решений, которые там можно будет принимать.

Документацию необходимо подготовить до конца лета. Ее будут утверждать на публичных слушаниях. По имеющимся данным, жилье в военном городке смогут получить льготники.