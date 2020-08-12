В Самаре за ТЦ «Метро» хотят построить новые высотки для льготников

Строительство продлится несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся новые многоэтажные дома. Их построят на территории военного городка № 94 за торговым центром «Метро» на 19 километре Московского шоссе. Распоряжение о разрешении СОФЖИ подготовить всю проектную документацию по планировке территории опубликовала администрация города.

Проект по застройке был разработан еще в 2016 году. Сейчас в него поручили внести изменения.

Согласно размещенным в сети сведениям, жилой комплекс по вышеуказанному адресу наполнят несколько высоток. Общая площадь участка составит 12,3 га. Перед строительством его предстоит изучить специалистам с целью определить состояние территории и собрать информацию для инженерных решений, которые там можно будет принимать.

Документацию необходимо подготовить до конца лета. Ее будут утверждать на публичных слушаниях. По имеющимся данным, жилье в военном городке смогут получить льготники.