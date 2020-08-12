В Самарской области еще 52 человека заболели коронавирусом

В Самарской области продолжают выявлять заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известные данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 12 августа. За сутки в регионе выявили еще 52 заболевших - на 4 больше, чем накануне. Общее число инфицированных в губернии - 7372 человека.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. От Covid-19 за сутки скончался еще один местный житель. Количество умерших в Самаре и области теперь 111.

64 пациента смогли побороть опасную болезнь. Всего выздоровевших в Самарской области сейчас составляет 5582 человека.

Добавим, что в стране за сутки нашли 5102 заболевших коронавирусом. Скончались 129 человек. Из больницы выписаны 7123.