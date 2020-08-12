Самарец организовал нарколабораторию в съемной квартире на Московском шоссе

Из жилища парня изъято больше 2 кг наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские полицейские из отделов по борьбе с наркотиками и бойцы отряда спецназа "Гром" провели масштабную операцию на Московском шоссе. В квартире одного из домов они нашли подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ.

- Во время осмотра жилища, которое снимал злоумышленник, были обнаружены и изъяты электронные весы, ручная кофемолка с остатками вещества, рулоны фольги и пищевой пленки, пакетики, пластиковые контейнеры, резиновые перчатки и 159 пакетиков с различными веществами светлого цвета, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Эксперты установили, что изъятый порошок - наркотики общим весом свыше 2 килограмм. По информации силовиков, фигурант покупал их в теневом сегменте интернета для дальнейшей продажи.

По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Парня уже поместили под стражу. Сейчас расследование продолжается.