В Самарской области уволили сотрудника ГИБДД, который брал взятки с водителей

По версии следствия, инспектор ГИБДД брал взятки и отпускал нарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти набирает обороты расследование в отношении бывшего инспектора ГИБДД, которого уличили в коррупции.

Напомним, Дмитрия К. сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали в декабре прошлого года. На тот момент было известно, что он получил 50 тысяч рублей на свою банковскую карту от водителя, который попался пьяным за рулем. Взамен полицейский нарушителя отпустил.

В феврале по материалам ФСБ уголовное дело возбудили в тольяттинском подразделении СУ СК РФ по Самарской области. Действия полицейского квалифицировали по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Позже стало известно, что эта взятка не была единственной. По версии следствия, мужчина работал в ГИБДД Ставропольского района с 2007 года, но в последний год своей службы стал наживаться на водителях - сейчас ему вменяют 5 коррупционных преступлений. Предполагается, что он брал с водителей от 15 до 50 тысяч рублей за то, чтобы не составлять на них протоколы за выявленные нарушения.

По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, полицейского уже со службы уволили, свою вину он признает.

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