В Самаре водитель ПАЗа устроил ДТП с «Тойотой» и отправил свою пассажирку в больницу

В полиции отмечают, что это не маршрутка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары накануне, во вторник 11 августа, произошло ДТП. Примерно в 11:05 на улице Партизанской ПАЗ под управлением 50-летнего местного жителя столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находился 52-летний мужчина.

- По предварительной версии, водитель микроавтобуса нарушил правила дистанции и врезался в иномарку. Случилось это напротив дома № 78Б по Партизанской, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Не обошлось без пострадавших. Травмы получила 65-летняя пассажирка ПАЗика. С места происшествия ее доставила в больницу бригада скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.