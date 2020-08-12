В Самаре водитель ПАЗа устроил ДТП с «Тойотой» и отправил свою пассажирку в больницу

В полиции отмечают, что это не маршрутка
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Железнодорожном районе Самары накануне, во вторник 11 августа, произошло ДТП. Примерно в 11:05 на улице Партизанской ПАЗ под управлением 50-летнего местного жителя столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находился 52-летний мужчина.
- По предварительной версии, водитель микроавтобуса нарушил правила дистанции и врезался в иномарку. Случилось это напротив дома № 78Б по Партизанской, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Не обошлось без пострадавших. Травмы получила 65-летняя пассажирка ПАЗика. С места происшествия ее доставила в больницу бригада скорой помощи.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.