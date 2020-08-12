«Обмыл покупку!»: в Самаре пьяный водитель на новенькой «Шкоде» протаранил столб

Последствия ДТП оказались серьезными Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня утром, в среду 12 августа, в областной столице произошло серьезное ДТП с участием пьяного водителя. На улице Вольской, 46 автолюбитель на «Шкоде» снес бетонный столб.

- По словам предполагаемого нарушителя, его подрезала какая-то машина, он ни в чем не виноват, а также абсолютно трезвый. Отсутствие номеров на авто он объяснил так: «Автомобиль купил только вчера. Он новый», - рассказывают активисты «Ночного Патруля».

Как делятся в «НП», удар был такой силы, что опора упала на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. «Обмыл покупку!» - шутят очевидцы.

На месте событий работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку. Не исключено, что на лихача возбудят уголовное дело по статье 264 УК РФ.