Самарцы пожаловались на неработающие по вечерам эскалаторы на станции метро «Алабинская»

По вечерам в самарском метро начали отключать эскалатор на спуск / Фото: Константин Ефимов Фото: Twitter.com

В Самаре по вечерам начали отключать эскалаторы в метро. В частности, перестает работать в это врем движущая лестница на станции «Алабинская», что очень огорчает горожан, особенно с детьми.

- Объясните, пожалуйста, зачем на станции метро «Алабинская» вечером выключают эскалатор на спуск? По вашему, люди, испытывающие проблемы при ходьбе или люди с детьми в это время сидят дома? Или мы меньше платим за проезд в это время? - обратился к чиновникам в твиттере один из самарцев.

В МП «Самарский метрополитен» уже отреагировали на обращение. Там заявили, что остановка эскалаторов связана с низким потом пассажиров, поэтому им дают и немного «отдохнуть».

- После 22:30 количество пассажиров на «Алабинской» минимально, поэтому для снижения холостого пробега эскалатора и увеличения срока эксплуатации его останавливают. Для перемещения пассажиров с ограничениями в движении эскалатор включают, - объяснили представители предприятия.