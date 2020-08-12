Жители Самары высказали, что думают о новой вакцине от коронавируса

В Самаре жители рассказали, будут ли делать прививку от коронавируса

Накануне, 11 августа в России зарегистрировали первую официальную вакцину от коронавируса. Самарские исследователи из Маркетингового агентства "360°" узнали у горожан, что они об этом думают и собираются ли прививаться.

Опрошенным задавали несколько вопросов. Так выяснилось, что чуть больше трети самарцев хорошо относятся к тому, что в России появилась такая вакцина. 38% скорее отрицательно думают об этом.

Сделать прививку, как только появится такая возможность и это будет бесплатно, готовы 26% и 22% не будут этого делать ни при каких обстоятельствах. Мужчины относятся к вакцине с большим доверием, чем женщины. А больше всего тех, кто готов сделать прививку - среди людей старше 56 лет.

Мужчины лучше относятся к вакцине

Напомним, что накануне глава информационного центра оперативного штаба Николай Ренц рассказал о том, что вакцина может появиться в регионе уже в конце сентября, первыми прививать будут медицинских работников.

- Не нужно думать, что это опасно. Вакцина не содержит никаких фенолов, ртути, химических веществ. Это фрагменты белка вируса, на которые организм учится реагировать. На них вырабатываются антитела. Когда потом в организм попадает целый вирус, то наш иммунитет может найти в нем уязвимое место и победить, - отмечает Ренц.