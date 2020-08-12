Абоненты Билайн смогут пользоваться безлимитным интернетом в поездках по России при регистрации в сетях других операторов

Самарцы смогут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в поездках по России при регистрации в сетях других операторов

Билайн расширяет возможности для абонентов ряда тарифов популярной линейки «Близкие люди» и тарифа «Всё за 1800 + роуминг». Теперь они могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в том числе в Крыму и Севастополе, без дополнительных трат.

С 30 июля по 30 сентября 2020 года самарским клиентам тарифов «Близкие люди 3» и выше, а также «Всё за 1800 + роуминг», в путешествиях по стране, там, где нет сети Билайн, например, на курортах полуострова Крым, не нужно дополнительно подключать опции для большей экономии расходов на мобильный интернет. Пользоваться мобильным интернетом можно без доплат и ограничений, списываться будет только абонентская плата по тарифу.

Для клиентов других тарифов Билайн в 3 раза увеличил пакет трафика на максимальной скорости при предоставлении безлимитного интернета в поездках по России при регистрации в сетях других операторов за 249 рублей/сутки. Первые 300 Мб в сутки доступны на максимальной скорости, далее 128 Кбит/с до конца дня. Этой скорости достаточно для общения в мессенджерах и в социальных сетях, работы с почтой и использования поисковых сервисов.

Новые условия действуют при регистрации в сетях других операторов: на территории Республики Крым и города Севастополя, а также в некоторых населенных пунктах и районах Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии и в Забайкальском крае.

Более подробная информация о новых возможностях для клиентов доступна на сайте.