Жителям Самары рассказали всю правду о вакцине от коронавируса

А вот, что в Самаре думают о вакцине от коронавируса

Жителям Самарской области рассказали о новой вакцине от коронавируса и о том, когда ее будут использовать в регионе. В оперативном штабе поведали, что теперь вся информация о вакцинации находится на сайте вакцина.стопкоронавирус.рф. Так недавно на этом сайте появилась информация, что 11 августа выдано регистрационное удостоверение вакцине Гам-Ковид-Вак. Также здесь есть информация и о других разрабатываемых вакцинах.

А глава информационного центра оперативного штаба Николай Ренц рассказал, почему не стоит бояться вакцины, которая должна появиться в регионе уже к концу сентября.

- Первыми прививаться будут медицинские работники. Вакцины не нужно опасаться. Это просто белки вируса, а не целый вирус как таковой. Их вводят в организм, чтобы тот научился с ними бороться. Если человек сталкивается с вирусом, то уже умеет найти в нем слабое место. Иммунитет находит точку, в которой можно внедриться и разрушить вирус изнутри, - говорит Николай Ренц.

Жители Самары рассказали, готовы ли делать прививку от коронавируса.