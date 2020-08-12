Актер Сергей Безруков выступит на площади Куйбышева в Самаре

Сергей Безруков выступит на открытии фестиваля 12 сентября / Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ

В Самаре с 12 по 25 сентября пройдет Международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». В нем примут участие известные российские актеры и музыканты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На открытие фестиваля, которое состоится 12 сентября в 17:00 на площади имени В.В. Куйбышева, выступят звезды театра, кино и музыки: Сергей Безруков, Ильдар Абдразаков, Екатерина Мечетина, Владислав Лаврик, Екатерина Мочалова, академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством дирижера Михаила Щербакова.

В дальнейшем мероприятия фестиваля будут проходить на других площадках: в театре оперы и балета, в филармонии, в драмтеатре имени М. Горького. На закрытии фестиваля выступит Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под руководством дирижера Владимира Федосеева.