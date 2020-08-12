Прокуратура Октябрьска подала в суд на местную гордуму

Александра Гожая стала главой Октябрьска в 2015 году. Фото: vk.com/oktyabrskadm

В Октябрьский городской суд поступил иск местной прокуратуры, ответчиком по нему выступает Дума города Октябрьск.

Причиной иска стал недавний отказ депутатов отправить в досрочную отставку главу города Александру Гожую из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, надзорное ведомство выяснило, что подпись Гожей стоит под документами, на основе которых ее мать получила в аренду сроком на 50 лет два участка земли из муниципальной собственности.

Прокуроры считают, что здесь налицо конфликт интересов, а депутаты никаких нарушений не увидели. Вместо того, чтобы отправить главу города в досрочную отставку, они рекомендовали Александре Гожей "не допускать ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов".

Напомним, это уже не первый случай, когда действия главы Октябрьска вызывают вопросы у надзорных органов: она самовольно пыталась повысить себе зарплату, потом "прихватизировать" служебную квартиру, каждый раз решать вопрос о законности ее действий приходилось через суд.

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