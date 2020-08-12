В Самаре молодой водитель на «Приоре» отправил в больницу пешехода-нарушителя

Авария произошла поздно вечером на улице Победы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 11 августа, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. На улице Победы около 21:20 водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 37-летнего мужчину.

- За рулем легковушки находился 18-летний молодой человек. Он при проезде регулируемого пешеходного перехода наехал на мужчину, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. По данным ГИБДД, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас полицейские продолжают разбираться во всех деталях этой аварии.