"Губерния" победила на всероссийском фестивале «Моя провинция»

Награды получили представители канала

В Кисловодске завершился крупнейший форум региональных СМИ – это фестивали телевизионных фильмов и программ, радио и прессы, объединенные под общим брендом «Моя провинция». В главной номинации «Моя провинция» (радиопрограммы) 1 место заняла программа радио «Губерния» «Культурные люди», автор Алена Власова. Выпуск, представленный на всероссийском конкурсе, был посвящен жизни великого кинорежиссера Эльдара Рязанова, историям со съемочных площадок самых известных его фильмов и музею Эльдара Рязанова, который с 2018 года работает в Самаре.

Фильм телеканала «Губерния» «Город со смыслом. ВолгаФест» также завоевал сердца членов жюри и получил спецприз фестиваля за освещение новаторства в облике города. Напомним, фестиваль набережных "ВолгаФест" проводится в Самаре с 2015 года и за короткий срок успел стать визитной карточкой областного центра. За все время проведения фестиваля его посетили свыше 250 тысяч гостей, а участниками стали творческие коллективы более чем 30 городов России и других стран.