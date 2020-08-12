Названа причина смерти 111-го жителя Самарской области с коронавирусом

В Самаре продолжают умирать пациенты с коронавирусом

В самарской области скончались от коронавируса уже 111 человек. Только сегодня стало известно о смерти еще одного мужчины. Ему 84 года и он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

К сожалению, жертвы все еще появляются. Среди 111 смертей - большая часть, это гибель людей старше 55 лет. Есть пациенты, не справившиеся с инфекцией и среди более молодых людей. Так, умер 29-летний мужчина, который тяжело переносил COVID. Есть среди жертв женщины 31 и 34 лет.

Самые частые сопутствующие заболевания - это проблемы с сердцем, эндокринной системой и дыхательной системой.

Напомним, что сегодня стало известно, что заболели 52 человека. Всего зарегистрировано 7372 пациента с коронавирусом. Выздоровели 5582 человека. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 391 человек.