В двух районах Самарской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В регионе от АЧС умерли еще 11 голов свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Африканская чума свиней продолжает распространяться по Самарской области. В среду, 12 августа, стало известно о гибели от этого вируса 11 свиней в Красноярском и Волжском районах.

- В селе Старая Бинарадка погибли 10 свиней, а в поселке Усинский — одна свинья. Результаты исследования показали положительный результат на АЧС. С сегодняшнего дня в этих населенных пунктах введены режимы чрезвычайной ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Так, границы первой зоны ЧС — сельское поселение Старая Бинарадка, в которое входит одноименное село и поселок Заря, второй — сельское поселение Рождествено, в которое входит поселок Усинский. Ситуация находится на контроле МЧС. Сейчас специалисты проводят все необходимые мероприятия по введению на этих территориях карантина. Отметим, что АЧС не несет опасности для людей.

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