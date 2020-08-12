Где и как заболели коронавирусом еще 52 жителя Самарской области 12 августа

Число случаев заражения COVID-19 в губернии достигло 7372 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 52 жителя Самарской области по данным на 12 августа 2020 года. Большинство заболевших за сутки вновь нашли в Самаре и Тольятти - 21 и 13 человек соответственно.

- Пятерых новых пациентов выявили в Челно-Вершинском районе, троих - в Ставропольском районе, двоих - в Большеглушицком районе. По одному заболевшему за сутки прибавилось в Кинеле, Новокуйбышевске, Похвистневе, Большечерниговском, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском и Нефтегорском районах, - сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Шесть человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 36 новых пациентов нашли среди тех, у кого раньше подозревали внебольничную пневмонию или ОРВИ, еще 10 человек узнали, что у них COVID-19, когда прошли профосмотр.

Напомним, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе достигло 7372 человек. Выздоровели уже 5582 пациента, еще 111 человек, к сожалению, не смогли побороть ковид и скончались.