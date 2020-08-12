Стали известны подробности о новой жертве коронавируса в Самарской области 12 августа

Число пациентов, которые не смогли побороть COVID-19, увеличилось до 111 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали о новой жертве коронавируса в регионе. Напомним, в среду, 12 августа, стало известно, что скончался еще один пациент с этим диагнозом. Теперь общее количество человек, которые не смогли победить COVID-19, возросло до 111.

- Скончался 84-летний мужчина. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - сообщили в оперштабе.

Показатель смертности в регионе на 100 тысяч человек - 3,48, по стране больше - 10,45. Коэффициент летальности в Самарской области - 1,51, а в стране - 1,69.

Отметим, что всего в губернии заразились 7372 жителя, больше половины из них уже выздоровели - это 5582 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находится 391 человек.