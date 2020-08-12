В Самарской области на Волге столкнулись теплоход и резиновая лодка с рыбаком

К счастью, медпомощь рыбаку не понадобилась / Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Утром в среду, 12 августа, в Самарской области произошло ЧП на реке Волге. В 8:20 по московскому времени на 1679 км Саратовского водохранилища теплоход «Валентин Троегубов» столкнулся с резиновой лодкой, в которой находился рыбак.

- Теплоход в составе с четырьмя баржами совершал рейс Волжский — Новочебоксарск. Он перевозил груз — техническую соль. В пути следования судно осуществило навал на резиновую лодку с рыбаком, - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В итоге мужчина оказался в воде. Его подняли на борт. К счастью, рыбак серьезно не пострадал. От медицинской помощи он отказался. По предварительным данным, именно рыбак спровоцировал это происшествие — он вышел на своей лодке на судоходный ход, что запрещено. Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.