Самарцам объяснили, как правильно продезинфицировать одноразовые маски

Одноразовые маски не стоит занашивать до дыр

Эксперты рассказали жителям Самары как правильно продезинфицировать одноразовую маску для повторного использования. Есть один безотказный способ, который поможет быстро избавиться от микробов. Сделать это можно с помощью микроволновки.

- Возьмите маску, сбрызните ее водой и положите в миковолновку, включив ее на мощность в 600 Ватт. Электромагнитное излучение моментально нагревает молекулы воды, которыми вы пропитываете маску, так что вы ее, по сути, кипятите. Важно: обрабатывать таким образом маску можно не более 15-20 секунд, иначе нарушается структура материала, он растянется, - рассказала старший преподаватель физического факультета Самарского университета Галина Рогожина.

А вот гладить одноразовые маски нельзя. Еще один способ - более долгий - положить маску на солнце на два дня. Ультрафиолетовое излучение убьет вирус за это время. Но эксперты также уточняют, что использовать маску в течение длительного времени не стоит. После стирки, например, хлорсодержащим средством маска потеряет защитные свойства и гачгеь пропускать микрокапельки влаги.