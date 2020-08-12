Многие дети с нетерпением ждут возврата в садик Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Самаре рассказали, как будут работать детские сады с сентября. Как заявил министр образования региона Виктор Акопьян, перед министерством поставлено задача к 24 августа проработать вопрос открытия садиков с 1 сентября.

- С 24 августа садики откроют двери для новеньких, тех, кто пойдет в дошкольное учреждение в этом году впервые, - отметил министр. – Им эта неделя до 1 сентября нужна будет для постепенной адаптации к новым условиям.

Сейчас детские садики в регионе посещают 26% дошколят – это 43 тысячи мальчишек и девчонок.

- Мы постепенно отменяем ограничения. Если раньше для того, чтобы пойти в дежурную группу, нужны были справки от работодателей обоих родителей, то сейчас достаточно справки от работодателя одного из родителей или заявления от самозанятого, - рассказал Виктор Акопьян.

Отменяются и разновозрастные дежурные группы. Уже сейчас садики возвращаются к работе обычных, докоронавирусных групп, просто наполняемость у них разная.

Однако нововведения все же будут. Всем малышам на входе в сад будут измерять температуру. Так собираются бороться не только с коронавирусом, но и обычным ОРВИ.

Еще одно новшество – разделение потоков детей. Прогулки и передвижения по зданию садика будут организованы таким образом, чтобы дети из разных групп не пересекались между собой.