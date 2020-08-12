Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы

Гроза может нагрянуть не только в отдаленные районы, но и в Самару Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в четверг, 13 августа, испортится погода. В регион нагрянет гроза. Из-за этого в губернии объявили желтый уровень опасности.

- Утром и днем 13 августа местами по области и в Самаре ожидается гроза, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают основные правила при грозе: не выходить из дома; закрыть окна и двери; держаться подальше от антенн, окон, дверей и электропроводки. Слушать радио и смотреть телевизор в это время тоже не стоит. Если непогода застанет на улице, то необходимо спрятаться в ближайшем здании. Небольшие сараи и одинокие деревья для этого не подходят. Возле воды и в воде во время грозы лучше тоже не находиться.