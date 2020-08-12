Под Самарой теплоход с баржами протаранил лодку с рыбаком

В Самаре столкнулись лодка и теплоход

В Самарской области на Волге теплоход протаранил лодку, в которой сидел рыбак. "Валентин Троегубов" с четырьмя баржами с технической солью следовал по Саратовскому водохранилищу в сторону Новочебоксарска из Волжского.

На 1679 километре он столкнулся с резиновой ложкой, в которой сидел рыбак. Мужчина оказался в воде, его подняли на борт. От медицинской помощи он отказался.

Сейчас исполнение законодательства о безопасности судовождения проверит Куйбышевская транспортная прокуратура. Об этом сообщила представитель прокуратуры Кристина Кулик.

Уже озвучена предварительная причина - маломерное судно вышло на судовой ход, а для лодок это запрещено.