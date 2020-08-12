Скоростной поезд «Стриж» запустят между Самарой и Санкт-Петербургом

В поезде "Стриж" есть вагоны с местами для сидения 1 и 2 классов, а также с двухместными купе

В конце лета Самару и Санкт-Петербург свяжет новый скоростной поезд «Стриж». Он будет курсировать в конце августа и в начале сентября. Этот уникальный состав может развивать скорость до 200 км/ч, что позволит сократить время в пути почти вдвое.

- В первый рейс поезд «Стриж» № 713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары – 22 августа. В пути он будет делать следующие остановки: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из Санкт-Петербурга поезд будет ходить в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45. В Самару прибытие намечено в те же сутки в 19:50. В обратном направлении «Стриж» будет отправляться по четным числам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20. Прибытие в Северную столицу — в 19:20 того же дня.

В составе поездов «Стриж» есть вагоны с местами для сидения 1 и 2 классов, спальные вагоны класса «Люкс». В каждом есть системы кондиционирования, очистки воздуха, а также розетки для подзарядки гаджетов. Купе в вагонах СВ рассчитаны на двух человек, там есть индивидуальный санузел и душ, вешалки, сейф, столик. Попасть в купе можно только по индивидуальной карте-ключу.