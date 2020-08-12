В Самаре «пирамида позора» переехала к домам двух должников в Октябрьском районе

Пирамида уже "рассказала" всем соседям неплательщиков об их долгах

Знаменитая самарская «пирамида позора» вновь напомнила о себе. Теперь арт-объект, который создали креативные коммунальщики, «поселился» у домов сразу двух должников — в Ботаническом переулке в Октябрьском районе.

— Жители двух домов в этом районе в течение нескольких месяцев не платят за воду. Вчера об этом узнали все соседи — там поставили пирамиду с указанием домов должников, — рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Один из злостных неплательщиков задолжал свыше 25 тысяч рублей, другой — 59 тысяч рублей. Обычными методами вразумить должников не удалось, в итоге в ход пошло проверенное средство — «пирамида позора». В компании отмечают, что из-за пандемии коронавируса воду этим двоим самарцам отключать не будут, но документы по взысканию задолженности уже направили в суд.