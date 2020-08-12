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ВТБ: Домиленд запускает витрину новостроек

Теперь каждая строительная компания сможет продавать квартиры в собственном мобильном приложении
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Сервис «Домиленд», входящий группу ВТБ, предоставит строительным компаниям возможность создания мобильного приложения под брендом девелопера

Сервис «Домиленд», входящий группу ВТБ, предоставит строительным компаниям возможность создания мобильного приложения под брендом девелопера

Сервис для застройщиков и управляющих организаций «Домиленд», входящий группу ВТБ, предоставит строительным компаниям возможность создания мобильного приложения под брендом девелопера с витриной новостроек.

Теперь каждая строительная компания сможет продавать квартиры в собственном мобильном приложении, разработанном Домилендом и размещенном в App Store и Google Play Store. Это позволит девелоперу реализовать полный жизненный цикл взаимодействия с клиентом: от выбора объекта в новостройке до получения ключей и проживания в квартире.

Покупатели квартир найдут на мобильной платформе каталог объектов с их подробным описанием, ценами и планировками. Уже в августе в приложении застройщика можно будет выбрать и забронировать квартиру, коммерческое помещение, машиноместо или кладовую, обмениваться документами с застройщиком и отслеживать статус своей сделки. В дальнейшем появится возможность отправлять заявку на ипотеку, получать решения от банков, а также подписывать договор.

Когда покупатели получат ключи от новой квартиры, приложение не потеряет актуальность и станет цифровым помощником жителя для решения всех возникающих вопросов по дому: от подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций до заказа услуг и общения с соседями. Используя такую платформу, покупатели квартир на каждом этапе смогут взаимодействовать с застройщиком, управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями, поставщиками услуг в marketplace и соседями.

- Более 60% пользователей интересуются покупкой квартиры с помощью смартфона, а значит собственное приложение для застройщиков сегодня уже не конкурентное преимущество, а необходимость, — комментирует Дарья Воронова, генеральный директор Домиленд. — Домиленд на рынке сейчас единственная платформа, которая реализует такой продукт под брендом девелопера с широким набором возможностей. Последние пять лет мы работали над созданием жилищной платформы и мобильных приложений, что позволяет нам в кратчайшие сроки создавать уникальный продукт для застройщика в его фирменном стиле.