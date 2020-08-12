В Самарской области нашли пропавших 15-летних подружек из Ярославля

Зачем девушки уехали из дома в Самарскую область, предстоит выяснить стражам порядка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стражи порядка закончили розыск двух 15-летних подруг Анны и Виктории из Ярославской области. Как писала ранее «КП - Ярославль», в начале августа девушки ушли из дома и пропали. Поиски привели правоохранителей в Самарскую область.

- Девушек разыскивали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД, а также волонтеры. Вечером 10 августа девушек нашли живыми в Самарской области. Они самостоятельно уехали туда, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ярославском области.

В скором времени девушек отправят обратно домой. Следователи, которые уже успели возбудить из-за их пропажи уголовное дело, намерены допросить подростков и выяснить причину их исчезновения.