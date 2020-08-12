В Самаре Ладью разукрасят рисунками горожан

На ВолгаФесте пройдет и волжский заплыв

В Самаре кульминацией ВолгаФеста 2020 года станет шоу с участием одного из главных символов самарской набережной - стелы "Ладья". Об этом на радио КП-Самара рассказали организаторы мероприятия в этом году. ВолгаФест пройдет в 2020 году с 24 по 30 августа, это будет мероприятие в достаточно ограниченном формате, все активности разместятся на площадке от Ладьи до Кинапа.

- Мы обещаем интересные сюрпризы всем гостям. Одной из фишек станет планшет, установленный на набережной. Каждый желающий сможет подойти к нему и что-то нарисовать. Потом все рисунки мы объединим в единый арт-объект и выведем его на Ладью, как на проектор, тем самым раскрасив ее. Затем так же будет выведена профессиональная картинка, над которой поработают художники, - рассказали на радио "КП-Самара" Представители ВолгаФеста.

Также на мероприятии будет работать маркет еды и маркет сувениров. А горожан приглашают принять участие в Волжском заплыве на любом плавсредстве.