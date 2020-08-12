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Самарцам объяснили, когда банки смогут списывать средства со счетов клиентов без подтверждения

Согласие на автоплатежи должны будут дать сами владельцы счетов
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Списать деньги без согласия клиента не получится

Списать деньги без согласия клиента не получится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам объяснили, в каких случаях банки смогут списывать деньги со счетов клиентов без подтверждения операции. Такое нововведение ассоциация «Финтех» предлагает внедрить уже в ближайшие месяцы. Проект получил название Open API. После того, как инициатива была опубликована, самарцы подняли тревогу в соцсетях – мол, не получится ли так, что деньги со счетов будут исчезать совершенно бесконтрольно?

- Не будут, - успокоила читателей «КП-Самара» управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. – По сути это будет та же самая система автоплатежей, только без участия платежных систем пластиковых карт, а значит – без дополнительных комиссий.

В банке ВТБ в Самаре объяснили: технологию предполагается применять довольно широко, например, при выставлении счетов за оплату ЖКУ, оплате транспортных, образовательных услуг, услуг связи, подписок.

- Запуск подобного сервиса позволит упростить и ускорить расчеты между поставщиками и потребителями, особенно в сфере оказания периодических услуг, - заверили в ВТБ.

Как рассказали самарские эксперты, списать деньги со счета «просто так» не получится. Самарцы смогут сами принять решение, каким сервисам и организациям позволить автоматически получать запрошенные деньги со счетов (например, при оплате ежемесячной подписки на онлайн-кинотеатр), а также установить лимит для каждого из таких списаний (то есть если коммунальщики решат, что вы им должны больше обычного, списать повышенную сумму не получится). Более того, выданное разрешение в любой момент можно будет отозвать.

- Все разрешения и лимиты можно будет устанавливать в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении, - объясняет Зарина Плукчи. – Или не давать таких разрешений на списания вовсе.

Эксперты поясняют – сервис прежде всего рассчитан на юрлиц.

- Для клиентов малого и среднего бизнеса это позволит автоматизировать платежи на базе платежных требований, сократить операционные затраты и упростить процедуру расчетов,- говорит Зарина Плукчи.

Однако ожидается, что у физлиц новый сервис тоже может пользоваться спросом.