Показываем, что прямо сейчас происходит на месте рынка на Авроре

В Самаре занимаются обустройством пространства

В Самаре продолжают благоустройство территории на месте бывшего рынка на пересечении Авроры и Аэродромной. Ремонт и благоустройство 20 тыс кв.м. территории завершат к 1 сентября. Проект преобразования разрабатывали вместе с жителями. После того, как рынок снесли, за проект благоустройства этой местности проголосовали 13 тыс. самарцев.

Здесь будет бесплатный WI-FI

Прямо сейчас на территории бывшего рынка завершают обустройство газонов с автополивом на территории 12 тыс кв.м. А еще на 8 тыс кв.м. укладывают плиточное покрытие. Кроме того, сейчас посадили уже 4 тысячи новых деревьев и кустарников. Также здесь сейчас завершают монтаж сухого фонтана со светодиодной подсветкой.

В Самаре устроят светомузыкальный фонтан

- Фонтан выполнен на 95%. Построили чашу и насосную станцию. На этой неделе рабочие приступили к облицовке фонтана гранитом, также они собирают приёмные решетки и форсунки для подачи воды, которых около 160 штук, - рассказал главный инженер Вячеслав Плеханов.

На бульваре устраивают новую плитку

Также в администрации рассказали, что после ремонта бульвар будет привлекать и молодежь, и представителей старшего поколения. Здесь будет система видеонаблюдения и зона бесплатного WI-FI.