Ярмарки на площади Куйбышева в Самаре не будет. Где купить продукты?

В Самаре откроется больше ярмарок

В Самаре сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева в этом году работать не будет. Торговые площадки расположатся сразу в нескольких местах по городу, они заменят ярмарку перед театром оперы и балета. Нравилась она, кстати, не всем. Часть горожан утверждали, что с/х ярмарка на главной площади выглядит недопустимо.

В администрации рассказали, по каким адресам расположатся ярмарки. Их будет три:

- ул. Ленинская, 142 - перед музеем им. Алабина. Будет работать с 11 сентября, пт, сб и вск с 8.00 до 18.00,

- пересечение Тухачевского и Киевской. Будет работать с 25 сентября с 8.00 до 19.00,

- Волжское шоссе, 106, перед Агропарком. Будет работать с 28 августа, пт, сб и вск с 9.00 до 18.00.

Еще одна площадка расположится в Красноглинском районе, перед домом №9 в 4 квартале поселка Мехзавод.

Свою продукцию горожанам предложат производители из многих регионов, а также пенсионеры - им места выделят бесплатно.