В Самару ехал грузовик с поддельными кроссовками

Таможенники нашли поддельную обувь

Таможенники на границе с Самарской областью остановили грузовик с поддельными кроссовками. В кузове нашлось около 16 тыс пар обуви общей стоимостью более миллиона рублей. Кроссовки были промаркированы названиями известных производителей, но что-то было не так. И качество пошива, и сама маркировка и главное - несоответствие документов.

Товар арестовали. По факту ввоза контрафактной обуви из Казахстана возбудили административное дело. Таможенники направили запрос правообладателям знаков, чтобы точно узнать: контрафактную ли продукцию удалось задержать.

Автомобиль остановили в районе села Поляков в Самарской области, это был грузовик VOLVO.