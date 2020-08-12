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В Самару ехал грузовик с поддельными кроссовками

В кузове оказалась обувь на миллион рублей
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Таможенники нашли поддельную обувь

Таможенники нашли поддельную обувь

Таможенники на границе с Самарской областью остановили грузовик с поддельными кроссовками. В кузове нашлось около 16 тыс пар обуви общей стоимостью более миллиона рублей. Кроссовки были промаркированы названиями известных производителей, но что-то было не так. И качество пошива, и сама маркировка и главное - несоответствие документов.

Товар арестовали. По факту ввоза контрафактной обуви из Казахстана возбудили административное дело. Таможенники направили запрос правообладателям знаков, чтобы точно узнать: контрафактную ли продукцию удалось задержать.

Автомобиль остановили в районе села Поляков в Самарской области, это был грузовик VOLVO.