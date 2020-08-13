В Самаре намерены сделать общественный транспорт удобнее для горожан

Какой будет транспортная схема Самарско-Тольяттинской агломерации

В Самаре разрабатывают новую транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации. Это нужно для успешного развития транспортной системы региона. Главная задача - создать единую эффективную интеллектуальную маршрутную сеть. Эксперты должны рассчитать математическую модель системы, чтобы установить целевые показатели ее развития. Уже есть несколько тонкостей, которые подметили специалисты.

Во-первых, они считают, что нужно привести в оптимальное состояние общественный транспорт. Например, если по улице ездит троллейбус, то здесь не должно ходить других маршрутов. А большой потенциал у рельсового транспорта - трамваев, метро, электропоезда.

Также Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что в Самаре нужно более плотно интегрировать автобусы с метро и железной дорогой. Например, ряд маршрутов, которые идут по улице Авроры, предлагают отправить через метро Гагаринская. Платформу Толевая необходимо, по словам экспертов, перенести к Авроре, а платформу Ягодная - ближе к улице Мира. Это должно сделать остановки более доступными. Предложенная схема сократит время горожан в пути до дома и работы. Учесть в транспортной системе должны и людей, которые летом пересаживаются на велосипед и самокат.

Также в регионе идет создание умных дорог. Самарская область получает на этот проект федеральное финансирование. Сейчас ее испытывают на небольшом участке дублера Московского шоссе по трем сценариям. В перспективе "умной" должна стать трасса от Самары до Сызрани через Тольятти на протяжении 200 км.