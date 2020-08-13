Из Самары в Санкт-Петербург можно будет доехать за 19 часов

В Самару поедет скоростной поезд

Из Самары в Санкт-Петербург уже с 21 августа начнет ходить скоростной поезд "Стриж". Он проведет в пути 19 часов - а не 39, как раньше. Для жителей Самары это огромный прорыв, ведь теперь можно будет гораздо легче съездить в Северную столицу в отпуск или в командировку.

Первый рейс из Санкт-Петербурга отправится 21 августа. Из Самары - 22 августа. Отправление с берегов Невы - в 00.45, прибытие в 19.50. Из Самары поезд будет выезжать в 00.20, в Питер он приедет в 19.20. Ходить поезд будет по нечетным датам в августе - из Санкт-Петербурга, по четным - из Самары. В сентябре: 2 и 4 из Питера, 1, 3 и 5 из Самары.

Поезд будет ехать через Нижний Новгород и Сызрань. В составе будут сидячие вагоны и спальные класса Люкс. В 1 и 2 классе будут розетки, индивидуальные столики. В вагоне СВ купе предназначены для двоих человек каждое. В РЖД считают, что это поможет повысить качество обслуживания пассажиров и развивать внутренний туризм.