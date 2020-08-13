В Самаре распределят детей по садикам

Названа дата распределения мест в детские сады в Самаре в 2020 году. В департаменте образования администрации Самары отметили, что очередное распределение свободных мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состоится 14 августа 2020 года. К этому момент жителям города и региона нужно обязательно проверить данные в представленных ими заявлениях.

Тех, у кого есть какие-то вопросы, просят обращаться в департамент по тел.: (846) 332-52-99, 333-22-52, 333-15-25; начальник отдела Валишева Камила Курбановна +7 (987) 166-84-67.

Места распределяют между родителями, которые своевременно встали в очередь, просчитывает все автоматизированная система. Через 10 дней родителей приглашают на личное собеседование, им нужно привезти документ о регистрации ребенка и медицинская карта. Если документы не представлены вовремя, место в очереди замораживается. Если родителей не устраивает детский сад, нужно написать заявление на отказ именно от него. Тогда место в очереди сохраняется.