Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич подтвердил переход нападающего Сергеева в «Крылья Советов»

На счету нападающего 14 голов в 27 матчах в прошлом сезоне ФНЛ. Фото: ФК "Торпедо" (Москва).

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич подтвердил, что 25-летний нападающий черно-белых Иван Сергеев переходит в «Крылья Советов».

- Ваня многое сделал для «Торпедо» и до последнего момента, включая сегодняшний матч, очень профессионально относился к своим обязанностям. Безусловно, он принёс клубу и нам очень много пользы, и мы пошли навстречу ему, когда поступило такое предложение от «Крыльев Советов». Соответственно, мы не можем его удерживать и отпускаем, - сказал Игнашевич после матча с тольяттинским «Акроном», его слова приводит пресс-служба «автозаводцев».

В прошлом сезоне Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ. На его счету 14 голов в 27 матчах. В этом сезоне форвард отметился голевой передачей.

Напомним, в среду, 12 августа, «Крылья Советов» дома добились первой победы в этом сезоне, обыграв «СКА-Хабаровск» 2:0. «Торпедо» же на своем поле не смогло переиграть «Акрон».