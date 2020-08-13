В Самаре изменились правила получения льготных путевок в санаторий

В Самаре ветераны получат льготные путевки в санаторий

В Самаре решили упростить условия получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Теперь получить направление может льготополучатель с любым доходом. Раньше он не должен был превышать 1,5 размеров прожиточного минимума на члена семьи.

Также упрощается порядок получения путевки. Теперь нужно будет подать заявление в областное министерство социально-демографической политики. Государственные учреждения сами запросят друг у друга необходимые для оформления документа данные.

В этом году на выделение путевок льготным категориям граждан выделят 40 млн рублей. ВУсего нужно 33 290 путевок, 81 из них должны получить ветераны ВОВ - труженики тыла. Все эти вопросы обсуждались на совещании под председательством Виктора Кудряшова. Власти считают, что это сделает льготный отдых в санатории доступнее.