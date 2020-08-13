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В Самаре студента задержали за тексты в интернете

Молодой человек, как сообщает МВД, призывал к насилию
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
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Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары полиция и ФСБ задержали 22-летнего студента. Молодого человека обвиняют по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, парень призывал в интернете к насилию.

- Житель одного из районов областного центра публиковал в общем доступе в интернете экстремистские материалы и призывал к осуществлению насилия. Молодого человека задержали по месту его проживания. Свою вину он отрицать не стал, - уточнили в полиции.

Из квартиры студента изъяли смартфон и ноутбук, с которых он публиковал экстремистские тексты. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Парня задержали по месту проживания.

Парня задержали по месту проживания.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Криминал