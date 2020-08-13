51 заболевший и две смерти: новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 13 августа

За все время пандемии COVID-19 в регионе подхватили 7 423 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки (по состоянию на 13 августа) коронавирус обнаружили еще у 51 человека. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в регионе подхватили 7 423 человека.

- Всего за сутки в России обнаружили 5 057 новых заболевших коронавирусом. Больше всего в Москве – 692 новых случая. Следом идут Свердловская область (162), Санкт-Петербург (160) и Московская область (148), - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

К сожалению, за прошедшие сутки скончались еще два пациента с COVID-19 в Самарской области. Общее число жертв вируса достигло 113.