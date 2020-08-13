В Самарской области утвердили новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

"Коммуналка" обходится самарцам недешево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области утвердили новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства. Новый стандарт стал необходимым из-за роста тарифов ЖКХ с июля 2020 года.

Стандарт стоимости ЖКУ используется для расчета субсидий на оплату коммуналки для льготников.

- В Самарской области такие субсидии получает более 35 тысяч человек, в бюджете на эти субсидии предусмотрено около миллиарда рублей, - объяснил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В соответствии с новым региональным стандартом субсидии на оплату ЖКХ в разных городах и районах области вырастут на 3-7%.

Так, например, по мнению чиновников, в Самаре живущая в многоэтажке семья из двух человек каждый месяц платит коммунальщикам 2875 рублей с человека, семья из трех человек – 2614 рублей с каждого. В Кинеле эти цифры составляют 2836 рублей и 2575 рублей соответственно, в Новокуйбышевске – 2814 и 2543 рубля, в Тольятти – 2479 и 2236 рублей.