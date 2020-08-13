Мэрия Самары разрешила «Трансгрузу» застройку в историческом центре

В историческом центре Самары одноэтажные деревянные домики повсеместно соседствуют с высотками Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре мэрия разрешила строительной компании «Тансгруз» застройку в историческом центре. Глава города Елена Лапушкина подписала постановление, утверждающее документацию по планировке территории квартала № 112. Он расположен в исторической части города в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе. Соответствующий документ обнародован на портале самарской мэрии.

Согласно этому документу, внутри квартала определены два свободных участка земли под застройку. Один из них, площадью 2 287 кв. м мэрия разрешила застроить домами средней этажности. На втором участке площадью 976 кв. м разрешена застройка многоэтажными высотными домами.

Напомним, несколько лет назад «Трансгруз» выступал с предложением построить в историческом квартале 25-этажный жилой комплекс. Однако тогда разрешение на строительство было аннулировано из-за находящихся поблизости памятников архитектуры.

Застройщик пытается освоить еще один, 109 квартал в историческом центре Самары. На прошлой неделе прошли публичные слушания, которые закончились скандалом – местные жители обвинили застройщика в том, что он заполнил зал своими сотрудниками, которые голосовали за застройку. Местные жители и градозащитники категорически возражают против возведения высоток в историческом квартале. Тем не менее в итоговом протоколе публичных слушаний сказано, что большинство участников высказались за проект.