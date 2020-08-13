Еще два человека умерли в Самаре. Виноват коронавирус и не только

В Самаре растет число жертв коронавируса

Еще два человека с коронавирусом скончались в Самаре. К 13 августа число жертв COVID достигло 113 человек. За последние сутки умерли мужчина и женщина, им было 64 и 62 года соответственно. Мужчина страдал болезнями сердца и дыхательной системы, женщина - заболеваниями сердца.

Стоит отметить, что больше всего жертв в Самарской области среди людей старше 60 лет. Чаще всего у тех, кто умирает, есть сопутствующие заболевания, по большей части - сердце и проблемы дыхательной системы. Среди умерших пациентов с коронавирусом есть и более молодые люди, самому молодому умершему мужчине было 29 лет, он переносил болезнь в тяжелой форме. Есть среди жертв и люди с проблемами эндокринологического плана.

Коэффициент летальности в регионе 1,52, это ниже, чем в целом по стране.

На данный момент с начала пандемии заболели 7423 человека, выздоровели 5634.

Под медицинским наблюдением находятся 414 человек.