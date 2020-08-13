Стала известна судьба таинственно пропавшего сызранца

В Самаре нашли пропавшего сызранца

В Самаре нашли таинственно пропавшего в Сызрани мужчину. 35-летний Максим Ж. пропал без вести после того, как сел на электричку до Самары. Он не выходил на связь с родственниками и нигде не объявлялся. Мужчину объявили в федеральный розыск, занимался этим Сызранский линейный отдел с июля 2020 года.

11 августа мужчину нашли в промышленной зоне Самары. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас «потеряшку» передали родственникам, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.