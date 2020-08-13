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Спорт

"Крылья Советов" открыли на своем сайте новый раздел для общения болельщиков

Там объединены все ресурсы, на которых фанаты команды могут общаться
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Александр Фетисов призывает болельщиков к диалогу

Александр Фетисов призывает болельщиков к диалогу

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов объявил об открытии на официальном сайте команды нового раздела. Там болельщики смогут выбрать - где им общаться друг с другом.

- К сожалению, сейчас вернуть то сообщество болельщиков, которое когда-то было на гостевой сайта, не представляется возможным. С гостевых книг сайтов общение уже давно перешло в социальные сети и на другие площадки, - отметил Фетисов.

На новой странице представители "КС" объединили сразу несколько ресурсов. Каждый поклонник клуба сам решит, на какой площадке ему удобнее получать информацию о "Крыльях" и побеседовать на любые темы.

- Кроме обсуждения новостей, мы ждем объективную критику и предложения по работе клуба, - добавил глава совета директоров.

Ознакомиться с разделом для фанатов можно ЗДЕСЬ.

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