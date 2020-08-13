Матч "Крыльев" и "Зенита" отменили из-за вспышки коронавируса

Коронавирус внес изменения в планы команд Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов - 2" вынуждены изменить свои планы по подготовке к матчу против команды "Зенит-Ижевск". Игра 2 тура ПФЛ должна была пройти в ближайшую субботу, 15 августа, на стадионе "Металлург", но ее отменили.

- Клуб из Ижевска письмом уведомил "Крылья" о том, что эпидемиологическая ситуация не позволяет им принять участие во встрече, - отмечают в пресс-службе "КС".

Гости заявили, что строго выполняют рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Именно поэтому поединок не состоится. Ранее в ПФЛ по такой же причине "Зенит-Ижевск" не смог соперничать с "КАМАЗом". Эта игра была запланирована на среду - 12 августа.