Из Самары вновь начнет ходить дневной экспресс до Пензы

Первый фирменный поезд поедет по маршруту Самара - Пенза 28 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписание Куйбышевской железной дороги вернули дневной экспресс. Речь идет о фирменном поезде № 109/110 Самара — Пенза — Самара, который был отменен из-за сложной эпидемобстановки.

- Курсирование дневного экспресса возобновится с 28 августа. Отправление из Самары в 18:48 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Пензы поезд будет отправляться в 7:03 с 30 августа по понедельникам, четвергам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Время пути дневного экспресса в сторону Пензы составляет 4 часа 25 минут, в обратном направлении — 4 часа 20 минут. Он делает остановки в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Новоспасском, Канадее, Ключиках, Кузнецке и Чаадаевке. Продажа билетов на фирменный поезд уже открыта. Приобрести их можно в кассах на ж/д вокзале или на сайте/приложении компании «РЖД».