В Самаре владельцев лодочных станций на Барбошиной поляне уличили в самоуправстве

Городские власти вновь проинспектировали береговую линию Волги / Фото: администрация Самары

В Самаре проинспектировали береговую линию Волги. В частности, городские власти проверили законность нахождения лодочных станций в районе Барбошиной поляны и насколько безопасен пляж в этом месте для отдыхающих.

- Некоторые стоянки, расположенные вблизи муниципальных пляжей, мешают отдыху горожан, а также подвергают их опасности, поэтому было решено провести здесь межведомственный рейд. По его итогам на владельцев незаконных лодочных станций составили протоколы по статье «Самоуправство», - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

В администрации Самары отмечают, что чиновники и правоохранители регулярно проводят такие рейды. К примеру, в начале августа после такой инспекции убрали стояночные понтоны-пауки в районе одного из городских пляжей. Подобные проверки продолжатся и дальше.